SEVERE WEATHER WARNING FOR NEW PROVIDENCE

By ZNS News, Aug 17 2017 11:05PM
A SEVERE THUNDERSTORM WARNING IS IN EFFECT FOR NEW PROVIDENCE AND ITS ADJACENT WATERS.
AT 5:25PM OBSERVATION, LIGHTNING DETECTOR, RADAR AND SATELLITE IMAGERY SHOW A LINE OF THUNDERSTORMS MOVING WESTWARD TOWARD THE WARNING AREA ASSOCIATED WITH A LOW LEVEL TROUGH.
SOME OF THESE THUNDERSTORMS WILL BE SEVERE AT TIMES CAUSING STRONG GUSTY WINDS, DANGEROUS LIGHTNING, HEAVY DOWNPOURS, HAIL AND POSSIBLE WATERSPOUT OR TORNADIC ACTIVITY.
BOATERS IN THE WARNING AREA SHOULD SEEK SAFE HARBOUR AND RESIDENTS IN THE WARNING AREA SHOULD STAY INDOORS AND AWAY FROM WINDOWS WHEN CONDITIONS WORSEN. RESIDENTS SHOULD NOT SEEK SHELTER UNDER TREES OR IN WATER AS THESE CAN BECOME LIGHTNING CONDUCTORS.
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