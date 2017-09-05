ALERT #4 ON HURRICANE IRMA ISSUED BY THE BAHAMAS DEPARTMENT OF METEOROLOGY TUESDAY 5 TH SEPTEMBER, 2017

By ZNS News, Sep 5 2017 8:07PM
POTENTIALLY CATASTROPHIC CATEGORY 5 HURRICANE IRMA MOVING TOWARD THE LEEWARD ISLANDS. A HURRICANE WATCH IS NOW IN EFFECT FOR THE SOUTHEAST BAHAMAS AND THE TURKS AND CAICOS ISLANDS. THIS INCLUDES THE ISLANDS OF INAGUA, ACKLINS, CROOKED ISLAND, MAYGUANA, LONG CAY, SAMANA CAY, RAGGED ISLAND AND THE TURKS AND CAICOS ISLANDS.
A HURRICANE WATCH MEANS THAT HURRICANE CONDITIONS COULD AFFECT THE SOUTHEAST BAHAMAS AND THE TURKS AND CAICOS ISLANDS WITHIN 48 HOURS. AT 2PM EDT, THE CENTER OF HURRICANE IRMA WAS LOCATED NEAR LATITUDE 16.9 DEGREES NORTH AND LONGITUDE 59.1 DEGREES WEST OR ABOUT 180 MILES EAST OF ANTIGUA, 863 MILES SOUTHEAST OF THE TURKS AND CAICOS ISLANDS, 969 MILES SOUTHEAST OF INAGUA, 1032 MILES SOUTHEAST OF CROOKED ISLAND AND 1317 MILES SOUTHEAST OF NEW PROVIDENCE.
HURRICANE IRMA IS MOVING TOWARD THE WEST AT ABOUT 14 MPH AND THIS GENERAL MOTION IS EXPECTED TO CONTINUE TODAY FOLLOWED BY A TURN TOWARD THE WEST-NORTHWEST TONIGHT. ON THE FORECAST TRACK, THE EXTREMELY DANGEROUS CORE OF IRMA IS FORECAST TO MOVE OVER PORTIONS OF THE LEEWARD ISLANDS TONIGHT AND EARLY WEDNESDAY. MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE NEAR 185 MILES PER HOUR WITH HIGHER GUSTS. IRMA IS AN EXTREMELY DANGEROUS CATEGORY FIVE HURRICANE ON THE SAFFIR-SIMPSON HURRICANE WIND SCALE. SOME FLUCTUATIONS IN INTENSITY ARE LIKELY DURING THE NEXT DAY OR TWO, BUT IRMA IS FORECAST TO REMAIN A POWERFUL CATEGORY FOUR OR FIVE HURRICANE DURING THE NEXT COUPLE OF DAYS.
HURRICANE FORCE WINDS EXTEND OUTWARD UP TO 60 MILES FROM THE CENTER AND TROPICAL STORM FORCE WINDS EXTEND OUTWARD UP TO 160 MILES FROM THE CENTER. RESIDENTS IN THE SOUTHEAST BAHAMAS AND THE TURKS AND CAICOS ISLANDS SHOULD CONTINUE TO MAKE PREPARATION AS THEY CAN BEGIN TO EXPERIENCE THE EFFECTS OF HURRICANE IRMA BY THURSDAY AFTERNOON. RESIDENTS THROUGHOUT THE REMAINDER OF THE BAHAMAS ARE ADVISED TO SERIOUSLY BEGIN MAKING PREPARATIONS FOR HURRICANE IRMA SHOULD THE NEED ARISE. EXTENSIVE FLOODING CAN BE EXPECTED AS IRMA IS FORECAST TO PRODUCE UP TO 6 INCHES.
STORM SURGE UP TO 10 FEET ABOVE NORMAL TIDE CAN ALSO BE EXPECTED. SMALL CRAFT OPERATORS THROUGHOUT THE BAHAMAS AND THE TURKS AND CAICOS ISLANDS SHOULD BEGIN TO SEEK SAFE HARBOUR FOR THEIR VESSELS. THE NEXT ALERT ON HURRICANE IRMA WILL BE ISSUED AT 6PM.
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